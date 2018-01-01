Арум: В бою Гвоздик - Бетербиев я жду нокдауны и настоящую битву

Известный промоутер поделился ожиданиями от предстоящего объединительного поединка.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал предстоящий бой чемпиона WBC Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

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“У нас было много хороших боев в этом году. Но я считаю, что объединительный бой Гвоздика и Бетербиева - это нечто особенное. Это не просто бой года, но и, возможно, один из лучших боев в истории бокса.

Оба боксера - талантливые спортсмены. У Гвоздика есть огромная любительская карьера, он хороший ударник. Бетербиева не просто так называют зверем. Он один из самых мощных полутяжеловесов в истории. У него невероятный удар.

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В этом бою я жду нокдаунов и настоящую битву. Гвоздик, определенно, лучше в боксе, но Бетербиев умеет укладывать своих соперников спать. Я не удивлюсь, если оба боксера окажутся в нокдауне в какой-то момент боя“, - приводит слова Арума Top Rank.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.

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