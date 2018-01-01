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Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой

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Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут бой за титулы WBC и IBF. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.
Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой
Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой
toprank.com

В пятницу, 18-го октября, в Филадельфии чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет поединок против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного боя, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Где смотреть объединительный бой в прямом эфире? В Украине поединок покажет телеканал Интер в рамках программы “Большой бокс“. Начало трансляции запланировано на 19-е октября с 04:30 по киевскому времени.

Отметим, что трансляция поединка также будет осуществляться на Первом канале (Россия) и ESPN (США).

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, где смотреть
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