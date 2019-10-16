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Гвоздик: Я должен быть умным в бою с Бетербиевым

Комментариев: 1
Украинцу предстоит провести объединительный поединок против российского боксера.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) высказался по поводу предстоящего поединка с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

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"В первую очередь, я должен быть умным в этом бою. Этот парень может ударить, и мне необходимо быть сосредоточенным. Я не должен размениваться с ним, это плохая стратегия. У нас есть план, и я буду реализовывать его в ринге.

Я знаю, что выиграю. Атлас научил меня правильно мыслить, поэтому я уверен, что наш план сработает", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  16.10.2019, 19:33
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АК-47
Кацапы тебя жалеть не будут. Это вы, глупыши ватные, ты, Усуся и Ломаченко с кацапами дружбу дружите, лижете им задницу. Прибей сраного овцееба, а потом своего дружка Ковалева, да так, чтоб срал на больничной конке, тогда мы узнаем, что ты украинец.
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