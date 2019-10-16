Климас назвал фаворита боя Ковалев - Альварес

Промоутер считает, что поединок будет напоминать шахматную партию.

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева Эгис Климас прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против мексиканца Сауля Альвареса.

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“Победит Ковалев, а сам поединок будет интересный, вот здесь будет шахматная партия. Альварес будет стремиться к ближнему бою, а Ковалеву нужно будет не подпускать его джебом.

Тут уже как получится, что лучше - джеб или работа по корпусу“, - заявил Климас в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.