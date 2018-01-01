Усик может провести бой за вакантный титул WBO

Промоутер украинца считает, что победитель реванша Джошуа - Руис встретится с Кубратом Пулевым.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы украинца Александра Усика, сообщил, что его подопечный, скорее всего, не встретится в ринге с победителем реванша Энтони Джошуа - Энди Руис.

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“Нас ожидает интересная ситуация после реванша Руис- Джошуа, так как у нас будет два письма от IBF и WBO. Кубрат Пулев является официальным претендентом по линии IBF, а Усик - по версии WBO. Среди них нужно будет выбрать претендента, и я думаю, что это будет Пулев.

Я считаю, что в конечном итоге Усик проведет бой за вакантный титул чемпиона мира, потому что если победитель реванша Джошуа - Руис не захочет выходить с Александром в ринг, то пояс WBO станет вакантным. А Энтони не хочет делать вакантным никакой титул“, - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии. Ранее Александр Усик сообщил, что планирует планирует посетить этот поединок.

Напомним, что Усик одержал досрочную победу в своем первом бою в супертяжах.