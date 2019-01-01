Хирн: Джоуша - безумный, он уже как месяц готовится к бою

Британец подходит к бою очень серьезно.

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, поделился информацией по поводу подготовки к бою его подопечного против Энди Руиса.

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“Это настоящее безумие. До боя еще 8 недель, а он находится уже как месяц в тренировочном лагере. Большинство спаррингов построены так, чтобы копировать стиль Руиса.

В прошлый раз у нас было около 3 недель спарринг-сессий, тогда было непросто подобрать боксера, похожего на мексиканца.

Он низкорослый, слегка полноват, быстр на руки и хорош в ближнем бою. Теперь же мы все это отлично воспроизводим на тренировках.

Подготовка проходит отлично“, - сказал Хирн в программе Ютуб-канала Fino Boxing.

Напомним, что бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.