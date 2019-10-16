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Уайлдер: Самый крутой бой для меня - с Руисом

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Американец не против подраться с мексиканцем.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу матч-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа. Отметим, что бой состоится 7 декабря.

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“Мой бой с Руисом был бы даже круче. Они устроят большой бой, кто бы ни победил.

Но самый крутой бой для меня - с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, так что имеет отношение к обеим странам.

Здорово, что он стал первым мексиканцем, ставшим чемпионом в тяжелом весе. У них никогда не было таких боксеров.

О нем никто не знал, но теперь знают многие. Так что мой бой с ним - это круче, чем если бы я сразился с Джошуа“, - цитирует Уайлдера BoxingScene. 

Напомним, что ближайший бой Уайлдера состоится в ноябре против Ортиса.

Отметим, что в феврале Уайлдер будет драться с Фьюри.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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АлександрУсик  (аноним)  16.10.2019, 14:16
Оценка:  +1
АлександрУсик
Не, нихрена, я должен с Руисом боксировать. Путин, помоги... За Россию блядь, за Путина, за Ленина, за Андропова, за патриарха Кирилла, за Бориса Моисеева (он классный чувак, мой однополчанин))), буду всех рвать, в портки срать.
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