Уайлдер: Самый крутой бой для меня - с Руисом

Американец не против подраться с мексиканцем.

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу матч-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа. Отметим, что бой состоится 7 декабря.

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“Мой бой с Руисом был бы даже круче. Они устроят большой бой, кто бы ни победил.

Но самый крутой бой для меня - с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, так что имеет отношение к обеим странам.

Здорово, что он стал первым мексиканцем, ставшим чемпионом в тяжелом весе. У них никогда не было таких боксеров.

О нем никто не знал, но теперь знают многие. Так что мой бой с ним - это круче, чем если бы я сразился с Джошуа“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, что ближайший бой Уайлдера состоится в ноябре против Ортиса.

Отметим, что в феврале Уайлдер будет драться с Фьюри.