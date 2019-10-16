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Постол - о бое Гвоздик - Бетербиев: Мы сравним украинскую и российскую школу бокса

Комментариев: 1
Будет противостояние за попадание в семью.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Украинский боксер Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Гвоздика и Артура Бетербиева за звание чемпиона мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

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“Саня более техничный, но, насколько я помню, он по любителях проигрывал Бетербиеву. Однако, на мой взгляд, Саше уже давно пора объединять пояса.

Понятно, он мог бы еще раз отстаивать титул, но, нужно идти дальше. Бой будет очень интересным.

Несмотря на то, что они оба находятся в Северной Америке, у них обоих остаются следы украинской и российской школы бокса. Вот за этим противостоянием школ и будет очень интересно посмотреть.

Те, кто владеет таким поясом, он попадает в семью WBC. Иметь такой пояс - мечта любого боксера, ведь это самая престижная версия. Поэтому за нее нужно держаться“, - приводит слова Постола в Facebook Luckypunchnet.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября. 

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. 

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Теги: Виктор Постол, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, бокс
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Комментариев (2)
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Peyot    16.10.2019, 10:28
Оценка:  0
Peyot
гвоздик кацапская шлюха что вы там сравните? как малоросу гвоздику чечен бетериев хле=бало развалит?
ВоблаВологда  (аноним)  16.10.2019, 09:55
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Не верно дружок. Это как раз столкновение американской (прогрессивной школы бокса, воспитавшей Мейвезера и Тайсона, Холифилда и Али) с отсталой, совковой школой бокса. Валуев тому яркий пример, получил пиздюлей от крузера Хэя.
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