Постол - о бое Гвоздик - Бетербиев: Мы сравним украинскую и российскую школу бокса

Будет противостояние за попадание в семью.

Украинский боксер Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Гвоздика и Артура Бетербиева за звание чемпиона мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

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“Саня более техничный, но, насколько я помню, он по любителях проигрывал Бетербиеву. Однако, на мой взгляд, Саше уже давно пора объединять пояса.

Понятно, он мог бы еще раз отстаивать титул, но, нужно идти дальше. Бой будет очень интересным.

Несмотря на то, что они оба находятся в Северной Америке, у них обоих остаются следы украинской и российской школы бокса. Вот за этим противостоянием школ и будет очень интересно посмотреть.

Те, кто владеет таким поясом, он попадает в семью WBC. Иметь такой пояс - мечта любого боксера, ведь это самая престижная версия. Поэтому за нее нужно держаться“, - приводит слова Постола в Facebook Luckypunchnet.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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