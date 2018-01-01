Гвоздик: Бетербиев способен наказать за одну ошибку

Украинец будет осторожен в бою.

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением по поводу своего соперника - Артура Бетербиева.

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“Бетербиев - сильнейший соперник, чемпион мира. У него все бои выиграны нокаутом. Это высочайший панчер.

Для таких вызовов у меня включается экстраконцентрация. Ты понимаешь, что такой соперник не простит твою ошибку, за нее можно расплатиться всем боем“, - сказал Гвоздик в программе Большой Куш.

Отметим, что украинский боксер считает, что он уже выиграл бой.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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