Гвоздик: Бетербиев способен наказать за одну ошибку
Украинец будет осторожен в бою.
Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением по поводу своего соперника - Артура Бетербиева.
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“Бетербиев - сильнейший соперник, чемпион мира. У него все бои выиграны нокаутом. Это высочайший панчер.
Для таких вызовов у меня включается экстраконцентрация. Ты понимаешь, что такой соперник не простит твою ошибку, за нее можно расплатиться всем боем“, - сказал Гвоздик в программе Большой Куш.
Отметим, что украинский боксер считает, что он уже выиграл бой.
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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