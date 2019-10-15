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Гвоздик: Я хочу объединить пояса

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, поделился мнением, по поводу предстоящего боя с обладателем пояса IBF, которым обладает россиянин Артур Бетербиев.

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“Моей первой целью было заполучить чемпионский титул. Сейчас я хочу объединить пояса, и моя миссия начинается с Бетербиева.

Это будет зрелищный бой, от которого болельщики получат удовольствие. Они просили этот поединок, и мы его предоставим. 

Единственное, что я точно знаю - я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер - Тедди Атлас.

Это уже наш третий бой вместе. Под его руководством каждый раз я становлюсь лучше“, - приводит слова Гвоздика Boxing news 24.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Александр Гвоздик, Артур Бетериев, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  15.10.2019, 21:51
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АК-47
Удачи. Господь поможет овцееба одолеть))).
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