Гвоздик: Я хочу объединить пояса

Украинский боксер Александр Гвоздик чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, поделился мнением, по поводу предстоящего боя с обладателем пояса IBF, которым обладает россиянин Артур Бетербиев.

Читай также: Поветкин договорился о бое с Хантером

“Моей первой целью было заполучить чемпионский титул. Сейчас я хочу объединить пояса, и моя миссия начинается с Бетербиева.

Это будет зрелищный бой, от которого болельщики получат удовольствие. Они просили этот поединок, и мы его предоставим.

Единственное, что я точно знаю - я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер - Тедди Атлас.

Это уже наш третий бой вместе. Под его руководством каждый раз я становлюсь лучше“, - приводит слова Гвоздика Boxing news 24.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.