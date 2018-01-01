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Деревянченко: Я знаю, что в следующий раз обязательно стану чемпионом мира

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Украинский боксер хочет реванша, а там уже и драться с другими соперниками.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко назвал боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге.

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“Я хочу реванша с Головкиным, и я уверен, что весь мир также этого хочет. Это был самый конкурентный поединок Головкина за многие годы, и люди желают увидеть повторение нашего боя.

Я знаю, что в следующий раз обязательно стану чемпионом мира по версиям IBF и IBO. 

Но если же реванш с Головкиным так и не случится, я бы с радостью подрался с Канело после того, как он проведет поединок с Ковалевым.

Если же и Канело окажется недоступен, тогда я бы мог сойтись в ринге с Чарло, чтобы дать ему настоящий бой в 160-фунтах, который людям было бы интересно смотреть“, - приводит слова Деревянченко BoxingScene.

Напомним, что Деревянченко проиграл бой за звание чемпиона мира Геннадию Головкину.

Отметим, что украинский боксер был отстранен от бокса на неопределенный срок.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс
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