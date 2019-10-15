Валуев - о бое Усика: Теперь есть интрига в супертяжах
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Николай Валуев поделился мнением по поводу дебюта Александра Усика в супертяжах.
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“У Усика получился хороший дебют. Хотя его можно так назвать условно. Все-таки он уже абсолютный чемпион.
Ему достался хороший соперник, несмотря на то что по понятным причинам сорвался бой с предыдущим. Не было такого ощущения, что нашли абы кого, потому что он нормально держался и отвечал Усику.
Но было понятно, что Саша выигрывает по скорости. Для первого боя в супертяжелой категории все прошло хорошо.
Теперь есть интрига в этой весовой категории. Усик ее добавляет. У Уайлдера появился новый потенциальный соперник.
Этот бой можно будет организовать только при стечении обстоятельств и желании промоутеров. А сейчас они спокойно просчитывают будущую выгоду, после чего договариваются.
Думаю, в итоге договорятся, потому что этот бой соберет много денег”, - приводит слова Валуева Рейтинг букмекеров Украины.
Напомним, украинский боксер одержал победу над Уизерспуном.
Отметим, что Усик вызвал на бой Уайлдера.
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