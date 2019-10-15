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Валуев - о бое Усика: Теперь есть интрига в супертяжах

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Российский боксер считает, что украинец провел хороший бой.
Николай Валуев
Николай Валуев
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Николай Валуев поделился мнением по поводу дебюта Александра Усика в супертяжах.

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“У Усика получился хороший дебют. Хотя его можно так назвать условно. Все-таки он уже абсолютный чемпион.

Ему достался хороший соперник, несмотря на то что по понятным причинам сорвался бой с предыдущим. Не было такого ощущения, что нашли абы кого, потому что он нормально держался и отвечал Усику.

Но было понятно, что Саша выигрывает по скорости. Для первого боя в супертяжелой категории все прошло хорошо.

Теперь есть интрига в этой весовой категории. Усик ее добавляет. У Уайлдера появился новый потенциальный соперник.

Этот бой можно будет организовать только при стечении обстоятельств и желании промоутеров. А сейчас они спокойно просчитывают будущую выгоду, после чего договариваются.

Думаю, в итоге договорятся, потому что этот бой соберет много денег”, - приводит слова Валуева Рейтинг букмекеров Украины.

Напомним, украинский боксер одержал победу над Уизерспуном.

Отметим, что Усик вызвал на бой Уайлдера.

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Теги: Николай Валуев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  15.10.2019, 18:12
Оценка:  0
АК-47
Пускай выпускают против Уайлдера. Деонтею я скажу, что ему противостоит на всю голову блаженный коммунист-православный путинолюб, ненавидящий американский способ жизни и Трампа. Деонтей его прибьет))).
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