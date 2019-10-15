Усик планирует посетить реванш Джошуа и Руиса

Украинец отправится на поединок, в котором определится его будущий соперник.

Известный британский промоутер и глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что украинец Александр Усик отправится в Саудовскую Аравию на реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

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"Он прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой Джошуа - Руис. Победителя этого поединка сразу же обяжут драться с Усиком. Чемпион либо согласится на бой с Усиком, либо должен будет освободить титул.

Но дело в том, что победителю также нужно драться с Кубратом Пулевым. Возникла ситуация, в которой есть два обязательных претендента. Нужно решать, с кем из них проще договориться", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.