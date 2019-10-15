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Усик планирует посетить реванш Джошуа и Руиса

Комментариев: 3
Украинец отправится на поединок, в котором определится его будущий соперник.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Известный британский промоутер и глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что украинец Александр Усик отправится в Саудовскую Аравию на реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

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"Он прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой Джошуа - Руис. Победителя этого поединка сразу же обяжут драться с Усиком. Чемпион либо согласится на бой с Усиком, либо должен будет освободить титул.

Но дело в том, что победителю также нужно драться с Кубратом Пулевым. Возникла ситуация, в которой есть два обязательных претендента. Нужно решать, с кем из них проще договориться", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии

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Теги: бокс, Энди Руис, Александр Усик, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  15.10.2019, 15:41
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Peyot 15.10.2019, 15:27

Если победит Руис, Хирн выпустит против него Усусю, на авось... Если же Джошик победит Руиса, то Усусю к бою не допустят, хитрожопому Хирну конкурент его бойцу не нужен, найдут допинг у лапотника.
ВоблаВологда  (аноним)  15.10.2019, 15:29
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Нихрена там Усусе не светит. Фанат русского мира будет повержен. Прибьют кацапчука безударного, что Джошуа, что Руис. Оба очень мощные парни. Лапти только отлетят в разные стороны.
Peyot    15.10.2019, 15:27
Оценка:  +1
Peyot
и потом пафосно бросить вызов победителю пока пояса не разлетелись по миру и Хирн не упустил выгоду...
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