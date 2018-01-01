Сиренко: Может, снова поеду в лагерь к Поветкину, помогу готовиться к Хантеру

Украинец рассказал о своих планах на будущее.

Украинский боксер Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелой весовой категории, поделился своими планами на будущее.

Читай также: Сиренко: За большие деньги проведу бой против Усика

“В этом году хотел бы провести еще один бой, но здесь не все зависит от моего желания. Может в ноябре снова поеду к Поветкину в лагерь, потренируюсь сам и помогу ему подготовиться к Хантеру.

Посмотрим. А пока дома, отдыхаю“, - написал Сиренко на страничке своего сообщества в Facebook.

Напомним, бой Поветкин - Хантер запланирован на 7-е декабря в андеркарде реванша Джошуа - Руис.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко завоевал титул ЕВР.