Поветкин договорился о бое с Хантером

Команды боксеров должны подписать контракт в ближайшее время.

Российский тяжеловес Александр Поветкин в своем следующем поединке встретится с американцем Майклом Хантером.

По словам промоутера россиянина Андрея Рябинского, контракт на поединок еще не подписан, но он уверен, что все формальности будут улажены в ближайшее время. Сам поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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"Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть. Думаю, все будет в порядке. Мы эти формальности добьем, и Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

Прежде всего, Хантер - очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин хотел бы боксировать с Тайсоном Фьюри.