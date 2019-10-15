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Поветкин договорился о бое с Хантером

Комментариев: 3
Команды боксеров должны подписать контракт в ближайшее время.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский тяжеловес Александр Поветкин в своем следующем поединке встретится с американцем Майклом Хантером.

По словам промоутера россиянина Андрея Рябинского, контракт на поединок еще не подписан, но он уверен, что все формальности будут улажены в ближайшее время. Сам поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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"Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть. Думаю, все будет в порядке. Мы эти формальности добьем, и Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

Прежде всего, Хантер - очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин хотел бы боксировать с Тайсоном Фьюри.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Майкл Хантер, Андрей Рябинский
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Комментариев (3)
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Peyot    15.10.2019, 14:24
Оценка:  0
Peyot
два тсероидных бройлера встретятся... интересно.
гость  (аноним)  15.10.2019, 13:59
Оценка:  +1
гость
Мы эти формальности добьём. Чем добьёте танками, градами или миномётами?
русский  (аноним)  15.10.2019, 13:53
Оценка:  +1
русский
Саша по жизни в андеркарте. Перднет там хоть разок гнусно тухлятиной, после того, как сожрет миску щей. Получит по морде, ему не привыкать.
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