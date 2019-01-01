Переключиться на мобильную версию

Бетербиев: Гвоздик - единственный боксер, о котором я сейчас волнуюсь

Комментариев: 0
Россиянин отметил, что его интересуют бои с лучшими представителями полутяжелого дивизиона.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Getty Images

Обладатель пояса чемпиона мира IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с владельцем титула WBC Алексанрдом Гвоздиком.

“Когда я иду в ринг, то не думаю о чем-то другом. По ходу тренировочного процесса я сосредоточен лишь на одном поединке, который мне предстоит. Я знаю много о Гвоздике, ведь он тот, с кем я вскоре буду биться.

Пока что я не вспоминаю о Биволе или Ковалеве, говорю о них только тогда, когда их имена называет посторонние. 

Если я не бьюсь с ними, тогда я не обращаю внимания на то, что они делают. Я хочу проводить поединки только с лучшими представителями моей категории, однако сейчас меня интересует лишь Александр. Для меня Гвоздик - единственный полутяж во всем мире. Не только лучший, но единственный, о ком я сейчас волнуюсь“, - цитирует россиянина Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19-ое октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Поделись:
Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь