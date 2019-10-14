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Уайлдер: Фьюри тараторит, что он чемпион, однако это невидимый титул

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Американец снова посмеялся над Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал шоу Тайсона Фьюри, которое он устроил в рестлинге на шоу WWE.

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“Я видел Фьюри в WWE. Считаю, что это было забавно. Мне понравилось, когда рестлеры сказали Тайсону, что он будет лежать на спине и смотреть в потолок точно так, как в бою с Деонтеем Уайлдером.

В тяжелом весе настали интересные времена. В WWE это знают, они понимают, что происходит. Но мне было смешно, когда Тайсон Фьюри назвал себя чемпионом мира в тяжелом весе. Они должны пресекать подобную чушь.

Тайсон, ты не чемпион мира. Ты просто входишь в топ-10 тяжеловесов. Он говорит о титуле “линейного“ чемпиона, но это ерунда. Фьюри тараторит, что он чемпион, однако это невидимый титул“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее Уайлдер заявлял о том, что устроит кровавый вечер для Фьюри.

Напомним, что бой Тайсон - Уайлдер запланирован на февраль 2020 года.

Отметим, что до этого Уайлдер будет драться с Ортисом.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  14.10.2019, 22:08
Оценка:  0
АК-47
Деонтей красавчик.
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