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Руис: Я верю, что смогу закрыть рты команде Джошуа

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Мексиканец настроен на победу.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Мексиканский боксер в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением по поводу реванша с британцем Энтони Джошуа.

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“Вне ринга я очень уважаю Энтони - он хороший человек. Но в ринге между нами нет дружбы и уважения. Бой с ним не будет легким.

Мы будем готовы ко всему, что предложит Джошуа. Я выйду в ринг более подготовленным, чем в первом бою. Я буду легче, быстрее и сильнее.

Команда Джошуа уверена, что будет праздновать победу. Люди всегда говорят такие вещи, но я верю, что мы победим и закроем их рты“, - приводит слова Руиса Boxing Scene.

Отметим, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса.

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Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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