Руис: Я верю, что смогу закрыть рты команде Джошуа

Мексиканец настроен на победу.

Мексиканский боксер в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением по поводу реванша с британцем Энтони Джошуа.

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“Вне ринга я очень уважаю Энтони - он хороший человек. Но в ринге между нами нет дружбы и уважения. Бой с ним не будет легким.

Мы будем готовы ко всему, что предложит Джошуа. Я выйду в ринг более подготовленным, чем в первом бою. Я буду легче, быстрее и сильнее.

Команда Джошуа уверена, что будет праздновать победу. Люди всегда говорят такие вещи, но я верю, что мы победим и закроем их рты“, - приводит слова Руиса Boxing Scene.

Отметим, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса.