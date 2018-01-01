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Уизерспун: Усик победит Руиса по очкам. С Джошуа будет самый тяжелый бой

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Украинцу не сможет победить досрочно.
Александр Усик и Чазз Уизерспун
Александр Усик и Чазз Уизерспун
Getty Images

Американский боксер Чазз Уизерспун поделился мнением по поводу возможной встречи Александра Усика с победителем пары Энтони Джошуа - Энди Руис.

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“Даже не знаю. Я не люблю делать прогнозы. Все зависит от того, кто победит в этом бою. 

Руис умеет сражаться, я не пытаюсь сказать ничего негативного в его адрес, он бьется, как воин. У него быстрые руки, он может потрясти ударом. Но Усик гораздо крупнее его, и имеет больший размах рук.

Мне кажется, Усик просто победит Руиса по очкам. Что же насчет Джошуа, он очень силен и превосходит многих в габаритах. С Джошуа у Александра будет самый тяжелый бой“, - цитирует Уизерспуна Boxing Scene.

Напомним, что Усик сумел победить в своем первом бою в супертяжах.

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Теги: Чазз Уизерспун, Александр Усик, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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