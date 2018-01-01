Уизерспун: Усик победит Руиса по очкам. С Джошуа будет самый тяжелый бой

Украинцу не сможет победить досрочно.

Американский боксер Чазз Уизерспун поделился мнением по поводу возможной встречи Александра Усика с победителем пары Энтони Джошуа - Энди Руис.

Читай также: Льюис: Не думаю, что Уизерспун был тем тестом в хэвивейте, в котором нуждался Усик

“Даже не знаю. Я не люблю делать прогнозы. Все зависит от того, кто победит в этом бою.

Руис умеет сражаться, я не пытаюсь сказать ничего негативного в его адрес, он бьется, как воин. У него быстрые руки, он может потрясти ударом. Но Усик гораздо крупнее его, и имеет больший размах рук.

Мне кажется, Усик просто победит Руиса по очкам. Что же насчет Джошуа, он очень силен и превосходит многих в габаритах. С Джошуа у Александра будет самый тяжелый бой“, - цитирует Уизерспуна Boxing Scene.

Напомним, что Усик сумел победить в своем первом бою в супертяжах.