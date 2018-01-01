Стало известно имя возможного соперника Головкина

Казахстанский боксер может провести свой следующий бой уже в феврале.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, когда и с кем состоится следующий бой его подопечного.

“Мы рассматриваем дату 29 февраля. У нас уже предварительно забронирована арена на эту дату. У Геннадия было несколько боев на Madison Square Garden в Нью-Йорке, и по продаже билетов мы заметили, что он очень популярен в Чикаго.

По нашему мнению, это идеальное место для обязательной защиты титула против Камиля Шереметы, поскольку там находится огромная польская диаспора. Отмечу, что это пока что не окончательно принятое решение“, - заявил Хирн.

Ранее стало известно, когда DAZN планирует провести бой Сауль Альварес - Геннадий Головкин. Геннадий также не против реванша с украинцем Сергеем Деревянченко, над которым он одержал победу в начале октября.