Российский промоутер: Гвоздик проиграет Бетербиеву нокаутом

Глава промоутерской компании Мир бокса уверен в победе российского чемпиона.

Российский промоутер Вадим Корнилов, руководящий компанией Мир бокса и представляющий интересы боксера Дмитрия Бивола, поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка украинского чемпиона Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым.

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“Многие болельщики хотели бы увидеть бой Гвоздик - Бивол. Думаю, что такой поединок действительно был бы увлекательным.

Но я сомневаюсь, что Гвоздик сможет справиться с Бетербиевым. На мой взгляд, Александр проиграет в этом поединке нокаутом“, - сказал Корнилов в видео на YouTube-канале garneksports.

Напомним, объединительный бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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