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Российский промоутер: Гвоздик проиграет Бетербиеву нокаутом

Комментариев: 3
Глава промоутерской компании Мир бокса уверен в победе российского чемпиона.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Российский промоутер Вадим Корнилов, руководящий компанией Мир бокса и представляющий интересы боксера Дмитрия Бивола, поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка украинского чемпиона Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым.

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“Многие болельщики хотели бы увидеть бой Гвоздик - Бивол. Думаю, что такой поединок действительно был бы увлекательным.

Но я сомневаюсь, что Гвоздик сможет справиться с Бетербиевым. На мой взгляд, Александр проиграет в этом поединке нокаутом“, - сказал Корнилов в видео на YouTube-канале garneksports.

Напомним, объединительный бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  14.10.2019, 13:28
Оценка:  -3
pусский
И это правда, блядь! А свиноёб Гвоздик пернёт после нокаута и осознает, что бокс - это не его вид спорта, и займется фигурным катанием!
гость  (аноним)  14.10.2019, 13:21
Оценка:  +3
гость
12:56 Ты пид.арас. Будет бой двух достойных боксеров, а отсосешь в итоге ты и тебе подобные.
АК-47  (аноним)  14.10.2019, 12:56
Оценка:  -1
АК-47
Овцееба блядь вытрахают, как овцу. Поедет нахрен в свой аул, козлиный хрен сосать.
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