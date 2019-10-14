Российский промоутер: Гвоздик проиграет Бетербиеву нокаутом
Российский промоутер Вадим Корнилов, руководящий компанией Мир бокса и представляющий интересы боксера Дмитрия Бивола, поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка украинского чемпиона Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым.
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“Многие болельщики хотели бы увидеть бой Гвоздик - Бивол. Думаю, что такой поединок действительно был бы увлекательным.
Но я сомневаюсь, что Гвоздик сможет справиться с Бетербиевым. На мой взгляд, Александр проиграет в этом поединке нокаутом“, - сказал Корнилов в видео на YouTube-канале garneksports.
Напомним, объединительный бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.
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