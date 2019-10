Льюис: Не думаю, что Уизерспун был тем тестом в хэвивейте, в котором нуждался Усик

Именитый экс-боксер Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно досрочной победы Александра Усика над Чаззом Уизеспуном в своем первом поединке в супертяжелом весе.

"В супертяжелом дивизионе появились новые вопросы в связи с дебютом Усика. Я не думаю, что Уизерспун был действительно настоящим тестом, в котором нуждался Усик.

Но он впервые ступил в воды хэвивейта и убедился, что они не слишком горячие. Ждем продолжения", - написал Льюис на своей страничке в Twitter.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don’t think Witherspoon was the real test he needed, but he’s dipped his toe into the heavyweight waters and found that it’s not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon