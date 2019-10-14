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Льюис: Не думаю, что Уизерспун был тем тестом в хэвивейте, в котором нуждался Усик

Комментариев: 2
Легендарный боксер прокомментировал дебют украинца в супертяжелом весе.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Именитый экс-боксер Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно досрочной победы Александра Усика над Чаззом Уизеспуном в своем первом поединке в супертяжелом весе.

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"В супертяжелом дивизионе появились новые вопросы в связи с дебютом Усика. Я не думаю, что Уизерспун был действительно настоящим тестом, в котором нуждался Усик.

Но он впервые ступил в воды хэвивейта и убедился, что они не слишком горячие. Ждем продолжения", - написал Льюис на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию полное видео боя Усик - Уизерспун.

По словам промоутера Эдди Хирна, в следующем поединке Усик будет боксировать за чемпионский титул.

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Теги: бокс, Леннокс Льюис, Александр Усик, Чазз Уизерспун
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  14.10.2019, 12:41
Оценка:  0
АК-47
Алчный Хирн, при повторном поражении Джошуа, выпустит против Руиса безударного Усика. Только вот незадача, если Руис избивает 2-х метрового 110 кг. Джоша, то что он сделает с Усусей-сепаром ?
vuigray_ili_ymri    14.10.2019, 12:13
Оценка:  0
vuigray_ili_ymri
Саня когда заводится, входит в кураж, ай красавчик, стает таким зрелищным, делает то, что делал Рой Джонс, Девид Хей, только в своем стиле. Ему нужно чаще входить в подобный "транс". На кураже он бъет и мощно и хорошо попадает. В Эпоху Тайсона, Льюиса шансов стать чемпионом было бы не много, но в наше время Усик способен дать нам зрелище!!!
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