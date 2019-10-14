Уизерспун: Хотел нокаутировать Усика, но он оказался слишком быстрым

Американец отметил, что был не в самой хорошей форме в этом поединке.

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун прокомментировал досрочное поражение от украинского боксера Александра Усика.

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"Я рассчитывал нокаутировать Усика. Мой план был в том, чтобы нанести один тяжелый удар и срубить его с ног. Даже в тот момент, когда он зажал меня возле канатов, я старался победить его мощным апперкотом.

К сожалению, моя физическая форма не позволила мне пройти более длинную дистанцию. Думаю, что я смог бы показать более хорошее выступление, если бы был в форме.

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Усик - очень неудобный соперник и он левша. Я не люблю проводить бои с боксерами, которые боксируют в правосторонней стойке. А еще Усик оказался слишком быстрым", - рассказал Уизеспун в интервью FightNews.

Напомним, бой против Уизерспуна стал для Усик дебютным в супертяжелом весе.

Украинец после поединка отметил, что будет и дальше показывать красивый бокс.

Смотрите полное видео боя Усик - Уизерспун.