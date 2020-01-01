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Уайлдер: Устрою кровавый вечер в реванше с Фьюри

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"Бронзовый бомбардировщик" планирует усугубить недавнее рассечение британца.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Тайсона Фьюри, который запланирован на февраль 2020 года.

"Бронзовый бомбардировщик заявил, что собирается усугубить рассечение британца, которое он получил в своем последнем поединке против Отто Уаллина и вынужден был отправиться в больницу сразу после боя.

"Конечно, я буду целиться в рассечение Фьюри. Я не только раскрою это рассечение, но еще и сделаю новое. Я устрою настоящий кровавый вечер для Фьюри.

Вот что я скажу Тайсону: "Чувак, тебе определенно следует отдохнуть". Это будет долгий и болезненный вечер для него", - приводит слова Уайлдера Independent.

Напомним, Деонтей Уайлдер в следующем бою встретится с Луисом Ортисом. Этот поединок пройдет 23 ноября, в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

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