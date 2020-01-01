Усик: После боя говорил с Анатолием Ломаченко, он сказал - все хорошо

Александр Усик рассказал о разговоре с Анатолием Ломаченко после боя с Уизерспуном.

Украинец Александр Усик после победы над Чаззом Уизерспуном поведал о разговоре с Анатолием Ломаченко.

"Анатолий Николаевич - это мой наставник, это мой отец, человек номер один для меня. После боя я с ним разговаривал. Он сказал: "Мы смотрели, все хорошо".

Он был рад и говорил радостно. Первое, что он спросил: "Все ли нормально с кулаками, локтями, нет ли у меня травм". Я сказал, что все нормально", – сказал Усик.