Уизерспун: Усик не причинил мне боли, я просто устал

Чазз Уизерспун признался, что не гордится своим боксом против украинца.

Американский боксер Чазз Уизерспун после поражения от Александра Усика рассказал, почему его тренер остановил бой, а также дал прогноз на будущее украинца в супертяжелом весе.

"В начале седьмого раунда я чувствовал себя хорошо, но пропустил удар, который я не видел. Потом я начал принимать удары и это истощило меня. Пропускать удары больше истощает, чем когда ты бьешь. Я начал замедляться и, думаю, он заметил это.

Мне тяжело против левшей, а Усик – левша. И он быстрый. Я просто пытался хорошенько попасть по нему и, кажется, раз здорово задел его, но он сделал шаг назад и все. Он не причинил мне боли, я просто устал. Со мной все в порядке. Мой тренер, можно сказать, спас меня он неприятностей.

Я не горжусь своим боксом против Усика, потому что я проиграл. Но, думаю, люди видели, что я прикладывал усилия, а не просто говорил. Я пытался идти вперед, но мне не хватило сил. Будь у меня больше времени, результат был бы другим.

Думаю, если бы я был в лучшей форме, я бы определенно больше в него попал. Кажется, он тоже начал замедляться, хотя был в лучшей форме. Я меня действительно не было достаточно времени для подготовки к бою. На самом деле, я не устаю так быстро. Я не пытаюсь оправдаться, но мне действительно было мало времени для подготовки к бою.

У Усика большое будущее в супертяжелом весе. Он многое умеет и использует свои навыки. Уверен, Эдди Хирн – умен и будет продвигать Александра Усика в правильном русле", - заявил Уизерспун в комментарии каналу SecondsOut.