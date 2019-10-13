Хирн: Следующий бой Усика будет за пояс чемпиона мира

Промоутер украинца уверен, что Усик добыл опыт в бою с Уизерспуном.

Промоутер украинского боксер Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал дебютную победу украинца в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном.

"Это был хороший бой. Усику нужен был большой парень, испытание. И это был идеальный случай: семь раундов, несколько ударов по подбородку, даже когда Уизерспун был под давлением, то был опасен.

Следующий бой Усика будет за пояс чемпиона мира. Что толку, если бы он вышел и завершил все в первом раунде? Бой с победителем боя Джошуа – Руис опасен для любого. Но Усик хочет драться за пояс, он не отступит.

Он дрался с Уизерспуном, который весил, как и Джошуа. На пресс-конференции он признался, что разница в весе ощутима, что удары тяжелее. Но Усик будет в еще лучшей форме, и теперь у него есть опыт", – сказал Хирн.