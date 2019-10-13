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Хирн: Следующий бой Усика будет за пояс чемпиона мира

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Промоутер украинца уверен, что Усик добыл опыт в бою с Уизерспуном.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
K2 Promotions

Промоутер украинского боксер Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал дебютную победу украинца в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном.

"Это был хороший бой. Усику нужен был большой парень, испытание. И это был идеальный случай: семь раундов, несколько ударов по подбородку, даже когда Уизерспун был под давлением, то был опасен. 

Следующий бой Усика будет за пояс чемпиона мира. Что толку, если бы он вышел и завершил все в первом раунде? Бой с победителем боя Джошуа – Руис опасен для любого. Но Усик хочет драться за пояс, он не отступит. 

Он дрался с Уизерспуном, который весил, как и Джошуа. На пресс-конференции он признался, что разница в весе ощутима, что удары тяжелее. Но Усик будет в еще лучшей форме, и теперь у него есть опыт", – сказал Хирн.

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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  13.10.2019, 14:53
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АК-47
Руиз или Джошуа сделают из Усусеньки инвалида. Будет потом мычать, как теленок, в Москве, в институте Склифасовского, про русский мир, духовные блядь скрепы, матрешки.
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