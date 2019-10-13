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Усик: Буду показывать дальше красивый бокс

Комментариев: 1
Александр Усик поблагодарил всех за поддержку.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Успешно дебютировавший в супертяжелом весе Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку.

Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна. После боя боксер обратился к своим болельщикам и поблагодарил всех, кто смотрел бой в зале и в телетрансляции.

"Дорогие друзья, всем доброе утро. Спасибо всем, кто приехал, прилетел, приплыл, просто пришел, прибежал. Всем, кто был сегодня в зале поддерживал, смотрел по телевизору, всем вам спасибо за эту поддержку. Очень благодарен, всем спасибо. Я буду показывать дальше красивый бокс. В финале ничего страшного. Всем добра", - обратился Усик у зрителям.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой.

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Теги: Александр Усик, Чазз Уизерспун, бокс
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Комментариев (1)
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Boxerogos    13.10.2019, 10:35
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Boxerogos
Саня,Крысюк тебя круто подставляет,подсаживая на"мешочную диету".Шли его по-матери,как и К2.В противном случае карьере твоей кабздец!
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