Служу народу Украины: Усик принял поздравления с победой от Зеленского

Президент Украины поздравил Александра Усика с победой.

В ночь с 12 на 13 октября Александр Усик одержал победу[[/link_local]] в поединке против Чазза Уизерспуна.

Поздравить боксера с успешным дебютом позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

"Владимир Александрович, здравствуйте, доброе утро! Спасибо большое! Вы знаете, мы боксировали в мини-Украине. Спасибо, служу народу Украины", - сказал Усик в телефонном разговоре.

Боксер также отметил, что на следующих выходных будет поддерживать Александра Гвоздика.

"Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны, поедем его поддерживать", - сказал Усик.

Смотри полное видео боя Усик - Уизерспун.