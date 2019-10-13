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Служу народу Украины: Усик принял поздравления с победой от Зеленского

Комментариев: 2
Президент Украины поздравил Александра Усика с победой.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

В ночь с 12 на 13 октября Александр Усик одержал победу[[/link_local]] в поединке против Чазза Уизерспуна.

Поздравить боксера с успешным дебютом позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

"Владимир Александрович, здравствуйте, доброе утро! Спасибо большое! Вы знаете, мы боксировали в мини-Украине. Спасибо, служу народу Украины", - сказал Усик в телефонном разговоре.

Боксер также отметил, что на следующих выходных будет поддерживать Александра Гвоздика.

"Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны, поедем его поддерживать", - сказал Усик.

Смотри полное видео боя Усик - Уизерспун.

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Теги: Александр Усик, Чазз Уизерспун, бокс, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.10.2019, 10:45
Оценка:  0
гость
Бухорогос ты еще пи дарастичней вшиванки а у нее вся семья говнобыдло
Boxerogos    13.10.2019, 10:21
Оценка:  -2
Boxerogos
Зе тоже должен боксировать в супертяжах.Хотя там и без него навалом клоунов.)))))))))))))
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