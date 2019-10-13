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Хэй: Усик может встретиться на ринге с Чисорой

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Промоутер анонсировал возможный бой.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутер боксера-профессионала Дерека Чисоры рассказал о том, что его подопечный может провести бой против дебютировавшего в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

"Если Усик продолжит делать то, что он делает, то бой с Чисорой возможен. Если он одержит несколько хороших побед, то бой с Чисорой определённо станет потенциальным поединком для него.

Чисора хочет стать чемпионом мира, а Саша - обязательный претендент на титул WBO. Мне еще предстоит все обдумать, но я думаю что данный поединок реален", - сказал Хэй.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Boxerogos    13.10.2019, 09:05
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Boxerogos
Чисора не является"мешком".Поэтом у он противопоказан Усику в ближайшие пару лет.
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