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Усик: Нужно было боксировать и использовать свой шанс, не по наглому

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Украинец - о победе над Уизерспуном.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик сразу после победы над Чаззом Уизерспуном прокомментировал свой дебют в супертяжах.

"Спасибо всем, друзья. Я очень счастлив. Очень ждал этого боя. Оппонент поменялся и я нервничал. Тем не менее, я собрался и Бог помог мне.

Есть разница между хэвивейтом и крузервейтом. Нам нужно было боксировать и использовать свой шанс, не по наглому. Так просил тренер

Я могу боксировать как с Джошуа так и с Руисом. Я готов к этому противостоянию. Если мне дадут этот бой, я им воспользуюсь.

Благодарен всем, кто поддержал меня сегодня. Боксирую для этих людей", - сказал Усик.

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