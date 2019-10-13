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Усик досрочно победил Уизерспуна

Комментариев: 2
Усик дебютировал в супертяжелом весе досрочной победой.
Усик досрочно победил Уизерспуна

Украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 КО) успешно дебютировал в супертяжелом весе, одержав победу в Чикаго в поединке против американца Чазза Уизерспуна (38–4, 29 КО).

Усик доминировал с первого раунда, увеличивая скорость, силу ударов и интенсивность бой. Если в первых раундах Уизерспун опасно контратаковал, то 6-7 раунд превратился в одностороннее избиение американца. В итоге соперник отказался от продолжения боя в перерыве после 7-го раунда.

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Теги: Александр Усик, бокс, Чазз Уизерспун
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Комментариев (2)
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Boxerogos    13.10.2019, 08:40
Оценка:  -2
Boxerogos
Этот шлак нельзя назвать боем.Вышел чел,который не готов выступать в супертяжах против хронического"мешка",кот орого не отписдил только ленивый.
Вывод:на победу Усика в супертяжах ставить деньги нельзя ни в коем случае.Это не его весовая категория.
Od-gol    13.10.2019, 09:10
Оценка:  0
Od-gol
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды -народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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