Усик досрочно победил Уизерспуна

Усик дебютировал в супертяжелом весе досрочной победой.

Украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 КО) успешно дебютировал в супертяжелом весе, одержав победу в Чикаго в поединке против американца Чазза Уизерспуна (38–4, 29 КО).

Усик доминировал с первого раунда, увеличивая скорость, силу ударов и интенсивность бой. Если в первых раундах Уизерспун опасно контратаковал, то 6-7 раунд превратился в одностороннее избиение американца. В итоге соперник отказался от продолжения боя в перерыве после 7-го раунда.