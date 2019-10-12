Промоутер: У Уайлдера и Фьюри нет такой харизмы, как у Усика

Красюк считает украинца самым привлекательным боксером в плане маркетинга.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сравнил сравнил поведение своего клиента с действиями остальных боксеров супертяжелого веса.

"Александр Усик - наиболее привлекательный в плане маркетинга. Уайлдер, Фьюри и другие вынуждены делать разные громкие заявления. Почему? Потому что у них от природы нет такой харизмы, как у Саши. Из-за этого им нужно компенсировать разницу громкими заявлениями. А вот Усику кроме "I’m feel, I’m very feel" вообще ничего не нужно. Фанаты реагируют на такие действия очень живо.

Особенность Фьюри - это его эпатаж. Уайлдер же умеет говорить неприятные вещи о соперниках. Энтони Джошуа - сдержанный, он за пример взял Владимира Кличко. Ему нравится джентельменская модель поведения. Ну а Усик в маркетинговом плане наиболее привлекательный»", - приводит слова Красюка Luckypunch.net.

Напомним, сегодня, 12-го октября, Александр Усик дебютирует в хэвивейте в бою против Чазза Уизерспуна. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.