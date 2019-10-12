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Стало известно, когда DAZN планирует провести бой Альварес - Головкин

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Вице-президент компании рассказал об особом пункте в контрактах боксеров.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Getty Images

Вице-президент стриминговой платформы DAZN Джо Марковски рассказал о желании сервиса организовать третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

"В их контрактах с нашим сервисом есть пункты касательно больших боев. Не хочу вдаваться в детали, но я уверен, что третий бой Канело и Головкина состоится в 2020 году. Компания хочет, чтобы это произошло. Мы собираемся приступить к обсуждению  сразу после поединка Альвареса с  Сергеем Ковалевым.

Альварес - ключевой участник этой дискуссии. Он нуждается в больших боях. К тому же, фанаты хотят увидеть третью серию противостояния между Саулем и Геннадием. Альварес также понимает, что с той суммой денег, которую мы в него вложили, у него есть перед нами некоторые обязательства", - приводит слова Марковски Boxing Scene.

Напомним, что соперники провели уже два боя между собой. Один завершился вничью, а второй - победой Альвареса.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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