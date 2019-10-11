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Хэй: Усик - очень умный и талантливый боксер

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Именитый британец отметил профессионализм украинского боксера.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй поделился ожиданиями от поединка между дебютантом супертяжелого веса украинцем Александром Усиком и американцем Чазз Уизерспун.

"Первым соперником Усика должен быть стать Спонг. Но он опозорился, употребив запрещенные препараты. Спонг был готов к этому бою, он был мотивирован. Но он "слился". Взамен Усик получил Чазза Уизерспуна. Думаю, теперь Усику необходима победа зрелищным нокаутом. Он должен заявить о себе в дебютном бою.

Фанаты постоянно говорят, что он не панчер. Но Усик очень талантлив, у него очень высокий боксерский IQ. Если он будет делать то же, что и в тяжелом весе, то люди обезумеют и войдут в его фан-клуб. Но если поединок дойдет до решения судей, то вряд ли многие будут им восхищаться", - приводит слова Boxing Social.

Напомним, сегодня, 12-го октября, Александр Усик дебютирует в хэвивейте в бою против Чазза Уизерспуна. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.

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Теги: Дэвид Хэй, Александр Усик, бокс, Чазз Уизерспун
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