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Уизерспун: Уважаю Усика, но выйду на ринг и буду махаться

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Боксер - о предстоящем бое против украинца.
Чазз Уизерспун
Чазз Уизерспун
Boxing Scene

Американский супертяжеловес Чезз Уизерспун на пресс-конференции прокомментировал предстоящий поединок против Александра Усика.

"Мне писали разное в сети, мол я не заслуживаю боя против такого боксера. У меня нет крупного промоутера, но этот бой - заслуга моей компании.

Я очень Уважаю Александра, но выйду на ринг и буду махаться с ним. Я никого там не боюсь и никогда не психую. Я крупнее Усика, выйду порубиться", - сказал Уизерспун.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго. 

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Теги: Усик, Уизерспун
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