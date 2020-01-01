Уизерспун: Уважаю Усика, но выйду на ринг и буду махаться

Боксер - о предстоящем бое против украинца.

Американский супертяжеловес Чезз Уизерспун на пресс-конференции прокомментировал предстоящий поединок против Александра Усика.

"Мне писали разное в сети, мол я не заслуживаю боя против такого боксера. У меня нет крупного промоутера, но этот бой - заслуга моей компании.

Я очень Уважаю Александра, но выйду на ринг и буду махаться с ним. Я никого там не боюсь и никогда не психую. Я крупнее Усика, выйду порубиться", - сказал Уизерспун.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.