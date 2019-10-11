Усик: Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне, я попал к нему в голову

Украинец счастлив, что один из чемпионов супертяжелого веса, высказался по поводу него.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что украинец Александр Усик не представляет для него угрозы и его не беспокоит появление нового боксера в хэвивейте.

Усик отреагировал на высказывание именитого американца и признался, что ему доставляет удовольствие тот факт, что он нем говорят.

“Честно говоря, мне нравится, что он говорит обо мне, ведь это значит, что я уже в его голове. Он чемпион и знает, что это значит.

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На самом деле, я не думаю о том, что говорит Уайлдер. Мне без разницы, что он там думает. Я сильно не обращаю на это внимание, но мне нравится, что он думает обо мне“, - сказал Усик в комментарии Fansided.

Напомним, сегодня, 12-го октября, Александр Усик дебютирует в хэвивейте в бою против Чазза Уизерспуна. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.