Усик: Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне, я попал к нему в голову
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что украинец Александр Усик не представляет для него угрозы и его не беспокоит появление нового боксера в хэвивейте.
Усик отреагировал на высказывание именитого американца и признался, что ему доставляет удовольствие тот факт, что он нем говорят.
“Честно говоря, мне нравится, что он говорит обо мне, ведь это значит, что я уже в его голове. Он чемпион и знает, что это значит.
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На самом деле, я не думаю о том, что говорит Уайлдер. Мне без разницы, что он там думает. Я сильно не обращаю на это внимание, но мне нравится, что он думает обо мне“, - сказал Усик в комментарии Fansided.
Напомним, сегодня, 12-го октября, Александр Усик дебютирует в хэвивейте в бою против Чазза Уизерспуна. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.
Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.
Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.
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