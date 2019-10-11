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Усик: Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне, я попал к нему в голову

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Украинец счастлив, что один из чемпионов супертяжелого веса, высказался по поводу него.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что украинец Александр Усик не представляет для него угрозы и его не беспокоит появление нового боксера в хэвивейте.

Усик отреагировал на высказывание именитого американца и признался, что ему доставляет удовольствие тот факт, что он нем говорят.

“Честно говоря, мне нравится, что он говорит обо мне, ведь это значит, что я уже в его голове. Он чемпион и знает, что это значит.

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На самом деле, я не думаю о том, что говорит Уайлдер. Мне без разницы, что он там думает. Я сильно не обращаю на это внимание, но мне нравится, что он думает обо мне“, - сказал Усик в комментарии Fansided.

Напомним, сегодня, 12-го октября, Александр Усик дебютирует в хэвивейте в бою против Чазза Уизерспуна. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.

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Теги: бокс, Александр Усик, Деонтей Уайлдер
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