Хирн рассказал, кто еще мог выйти на ринг с Усиком после допинг-скандала Спонга

Британец отметил, что россиянина Устинова вовсе не было в списке кандидатов.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, какие еще боксеры были в списке кандидатов на бой с Александром Усиком после того, как Тайрон Спонг был пойман на допинге.

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"Эрик Молина, Джоуи Давейко, Чазз Уизерспун, еще один парень отсюда - Терелл Уинтерс, еще парень из Хорватии. Я хотел большого супертяжа, такого как Чазз. Он уже продолжительное время просил поставить его на бой.

Уизерспун - очень конкурентный, тяжелый, большая глыба. Он опытный, и поэтому мы решили выбрать его. Я думаю, что мы нашли хорошего оппонента.

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Устинов? Его промоутер Влад Хрюнов написал мне сообщение, что у Устинова есть американская виза. Я ему не ответил. А Влад рассказал всем историю историю о том, что мы ведем с ним переговоры. Такой вариант вовсе не рассматривался", - рассказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.