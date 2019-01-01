Усик - Уизерспун: боксеры провели финальную дуэль взглядов

Украинцу предстоит дебютировать в хэвивейте.

Украинский боксер Александр Усик и его соперник Чазз Уизерспун провели финальную дуэль взглядов в преддверии боя в Чикаго.

После процедуры взвешивания, которая прошла накануне, боксеры во второй раз встретились лицом к лицу. Отметим, что Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг.

Напомним, бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.