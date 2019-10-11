Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг
Украинский боксер показал вес на 12 кг меньше.
Сегодня состоялась процедура взвешивания перед боем Усик - Уизерспун.
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Усик показал на весах 97,5 кг. Уизерспун оказался тяжелее на 12 килограммов - 109,8 кг.
TOMORROW. NIGHT. 🔥#UsykWitherspoon pic.twitter.com/TwfILchg0f— DAZN USA (@DAZN_USA) October 11, 2019
Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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