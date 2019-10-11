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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг

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Украинский боксер показал вес на 12 кг меньше.
Александр Усик - Чазз Уизерспун
Александр Усик - Чазз Уизерспун
Boxing Scene

Сегодня состоялась процедура взвешивания перед боем Усик - Уизерспун.

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Усик показал на весах 97,5 кг. Уизерспун оказался тяжелее на 12 килограммов - 109,8 кг.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Александр Усик, Чазз Уизерспун
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