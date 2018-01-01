Головкин: Я абсолютно готов к реваншу с Деревянченко
Казах не против реванша.
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин поделился мнением по поводу возможного реванша с Сергеем Деревянченком.
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“Готов ли я к реваншу? Абсолютно. Я готов, если для DAZN это будет большой бой, а также если зрители этого хотят.
Я - боксер, а значит я готов к любому бою“, - цитирует Головкина Boxing Scene.
Отметим, что оба боксеры были отстранены от бокса.
Напомним, что Головкин одержал победу над украинцем.
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