Переключиться на мобильную версию

Менеджер Усика - о Уизерспуне: Мы поменяли шило на мыло

Комментариев: 0
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Менеджер украинского боксера Александра Усика (16-0-0, 12 КО) Эгис Климас поделился мыслями по поводу предстоящего соперника Уизерспуна.

“Почему дебют будет не таким, как хотелось. Вы посмотрите: мы заменили кикбоксера, 14 побед, 12 нокаутом - да, хороший.

Он действительно был бы хорошим соперником, и мы об этом не говорили бы.

Но что касается Уизерспуна, то это ветеран, с большим опытом. Кто-то сказал, что он старый - никакой он не старый. Ему 38 лет, он еще в силах.

У него 38 побед, 28 или 29 побед нокаутом, проиграл он только трижды, довольно хорошим боксерам.

У него восемь подряд побед, последний бой провел в мае. Поэтому я бы не сказал, что мы поменяли зайца на медведя или наоборот. Мы поменяли шило на мыло“, - сказал Климас для интервью VideoBoxing.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Поделись:
Теги: Эгис Климас, Александр Усик, Чазз Уизерспун, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь