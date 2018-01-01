Усик: Фьюри слишком много разговаривает

Украинец готов драться с британцем.

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри.

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“Фьюри сказал, что побьет меня одной рукой, привязанной за спиной? Если он готов, то я не против. Пускай привяжет.

Он слишком много разговаривает. То он называет меня хорошим боксером, то плохим. Пусть уже определится.

Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня“, - рассказал Усик в программе Ютуб-канала Behind The Gloves.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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