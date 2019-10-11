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Усик рассказал с кем бы хотел подраться в ринге

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Звезды бокса попали под прицел украинца.
Усик
Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик рассказал с кем бы он хотел встретиться на ринге.

“Уайлдер сейчас один из лучших в супертяжелом весе сейчас. Он чемпион мира на протяжении долгого времени. У него ноль поражений, он сильный чувак.

Но я бы предпочел драться с Руисом, у него же три пояса. Если бы я хотел заработать денег, тогда бы я выбрал Джошуа.

С ним, мне кажется, можно больше всего заработать денег.

Сколько боев мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, но задача моих промоутеров. Моя часть - просто драться“, - приводит слова Усика Boxing Scene.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Александр Усик
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  11.10.2019, 20:04
Оценка:  -1
ВоблаВологда
Очнись, дурачек лапотный. Эта троица тебя похоронит, а также Диллиан Уайт, Луис Ортис, Фьюри и еще 15-ть молодцов. Тебе на россии коныки из говна и палок лепить.
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