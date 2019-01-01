Альварес: Для меня Деревянченко - победитель боя с Головкиным

Мексиканца не интересует третий бой с представителем Казахстана.

Мексиканский боксер Сауль Альварес не согласен с результатом боя за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Напомним, в этом поединке решением судей победу одержал представитель Казахстана.

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“Для меня Деревянченко определенно выиграл у Головкина. Я раньше всем уже дал план, следуя которому Геннадия можно победить - это бить его по корпусу. И именно так делал Деревянченко.

Канело также отметил, что он не планирует проводить еще один бой с казахстанским боксером.

“Как я говорил ранее, сейчас меня бой с Головкиным не интересует. Конечно, если будет интересное предложение, то я подумаю над третьим боем с ним“, - цитирует Альвареса Boxing Scene.

Напомним, Сауль Альварес проведет дебютный поединок в полутяжелом дивизионе против обладателя титула WBO Сергея Ковалева. Бой пройдет 2-го ноября в Лас-Вегасе.