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Стали известны детали состояния здоровья Спенса после ужасного ДТП

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Американский боксер получил рваные раны лица.
Эррол Спенс
Эррол Спенс

Стали известны подробности о состоянии здоровья чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса, который накануне попал в серьезное ДТП.

“Спенс находится в сознании и на все реагирует, врачи оценивают его состояние как стабильное. У него нет переломов костей и разрывов, но есть рваные раны на лице. По прогнозам, он сможет полностью восстановиться.

Сейчас он находится рядом с семьей. Родные Спенса благодарны всем за молитвы и добрые пожелания и признательны спасателям из Далласа, которые оперативно прибыли на место аварии. А также врачам, которые ухаживают за ним в больнице“, - цитирует сообщение телеплатформы PBC Boxing Scene.

Смотрите также видео ужасной аварии, в которую попал Эррол Спенс.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, ДТП
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