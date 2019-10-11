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Беллью: Самым легким соперником для Усика в хэвивейте является Уайлдер

Комментариев: 2
Британец оценил перспективы своего бывшего соперника.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший чемпион в тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал переход Александра Усика в супертяжелый дивизион.

“Самый легкий соперник для Усика среди топов? Очевидно, что это Уайлдер. Конечно, если Деонтей по нему попадет, то это плохо кончится для Александра. Но так можно сказать о любом, кого зацепит Уайлдер.

Я думаю, что Джошуа и Фьюри слишком крупные для Усика. Как боксер в целом Усик лучше, чем все они, в том числе и Фьюри. Но он слишком мелкий, чтобы вести бой с ними на протяжении 12 раундов.

Мне кажется, что размер Фьюри и Джошуа станет огромным преимуществом для них, потому что не думаю, что Усик сможет с этим справиться“, - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, Тони Беллью был последним соперником Александра Усика в тяжелом весе. В бою, который состоялся в октябре 2018-го года, украинец добыл яркую победу над британцем.

Завтра, 12-го октября, состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе. Его соперником будет Чазз Уизерспун. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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Boxerogos    11.10.2019, 15:45
Оценка:  -1
Boxerogos
Беллью реально епанулся мозгом!Уайлдер убьёт Усика ещё быстрее чем это сделают Джошуа и Фьюри.Уайлдер отправлял в нокдаун огромного Фьюри.Если он попадёт в Усика(а он попадёт),тот улетит за пределы ринга и проснётся в реанимации через неделю.
ВоблаВологда  (аноним)  11.10.2019, 15:44
Оценка:  -1
ВоблаВологда
Тони знатно троллит Усусю. Ведь британец прекрасно знает, что Бронзовый бомбардировщик порвет любителя русских балалаек, как Тузик грелку. Прибьет путинолюба в ринге.
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