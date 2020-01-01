Уизерспун - о бое с Усиком: Никто не верит в мою победу, но один удар может все решить
Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун прокомментировал свой предстоящий поединок против украинского боксера Александра Усика, который дебютирует в хэвивейте.
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“Я был в тренажерном зале, когда мне сказали о поединке с Усиком. Безусловно, победа в данном поединке абсолютно поменяет мою жизнь. Мне нечего терять, а боксеры, которым нечего терять - опасные.
Практически никто не верит в мой триумф, но один удар может полностью изменить все. Я не говорю, что я Майк Тайсон, но я могу хорошо пробивать.
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Существует разница между первым тяжелым весом и хэвивейтом. Когда я проводил свои первые бои в супертяжелом весе после любителей в дивизионе ниже, то чувствовал ту силу ударов“, - цитирует Уизерспуна Seconds Out.
Напомним, букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.
Бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.
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