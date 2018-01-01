Такого не было 15 лет: На бой Усика в Чикаго продали все билеты

Александр Красюк отметил, что большую роль в аншлаге на бой Усика сыграла украинская диаспора.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк заявил, что на дебютный бой Александра Усика в хэвивейте против Чазза Уизерспуна уже проданы все билеты.

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“Александр лишь дважды бился в США. И первый, и второй разы были в андеркарде. Сейчас у него главный бой вечера бокса. Более того, Усик уже продал арену в Чикаго. На протяжении последних 15 лет такого не было, чтобы так продавались билеты, как на него.

Конечно, есть в этом маленький секрет большой украинской диаспоры. Но в этом же и заслуга самого боксера, значит он настолько популярный, что может продать арену в США“, - рассказал Красюк.

Отметим, что Усик и Уизерспун провели первую дуэль взглядов.

Напомним, бой состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.