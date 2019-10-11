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Видео ужасной аварии, в которую попал Эррол Спенс

Комментариев: 2
Чемпион мира находится в больнице в тяжелом состоянии.

Автомобиль Эррола Спенса после ДТП
Автомобиль Эррола Спенса после ДТП
twitter.com/FOX4Terry

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эррол Спенс попал в серьезное ДТП, в результате которого боксер был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В Сети появилось видео ужасающей аварии, в которую попал спортсмен:

Отметим, что врачи считают, что жизни боксера сейчас ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Спенса Шон Портер пожелал Эрролу скорейшего выздоровления.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, авария, видео, ДТП
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Комментариев (2)
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Украинец  (аноним)  11.10.2019, 09:44
Оценка:  0
Украинец
да х у й с ним. Жаль что не ухандошился. Мог когото и с собой забрать. Но хрен там, через месяц купить себе новую цацу и будет опять летать как бэтмэен. Вообще не понимаю, за какой хр.ен эти боксерам тупоголовым такое бабло платят.
advokit    11.10.2019, 09:32
Оценка:  +1
advokit
идиот!..
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