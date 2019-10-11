Видео ужасной аварии, в которую попал Эррол Спенс
Чемпион мира находится в больнице в тяжелом состоянии.
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эррол Спенс попал в серьезное ДТП, в результате которого боксер был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
В Сети появилось видео ужасающей аварии, в которую попал спортсмен:
Отметим, что врачи считают, что жизни боксера сейчас ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что экс-соперник Спенса Шон Портер пожелал Эрролу скорейшего выздоровления.
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